В 2027-2029 годах на реализацию дорожных проектов Иркутская область планирует получить из федерального бюджета 33 млрд рублей по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в региональном правительстве.

Предварительный перечень объектов, на которые хотят потратить эти деньги, уже сформирован: в него включены участки дорог федерального и регионального значения.

В этом году на реализацию объектов национального проекта в Иркутской области направлено 13,8 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. На эти средства приводят в нормативное состояние 150 километров дорог регионального значения.

Отмечается положительная динамика снижения аварийности на федеральных трассах Иркутской области: по итогам 10 месяцев 2026 года количество ДТП на федеральных автомобильных дорогах субъекта снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число погибших сократилось на 14 %, а пострадавших – на 15%.