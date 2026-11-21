Глава группы компаний RWB Татьяна Ким официально покинула пост генерального директора Wildberries. Соответствующая информация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), с документами ознакомились "Известия".

Согласно данным реестра, полномочия Ким прекращены не только в головной компании, но и в других структурах группы. Новым генеральным директором Wildberries назначен Алексей Куликов. Стоит отметить, что Куликов уже занимает руководящие посты в рекламном агентстве "Диджико" и компании "ВБ Инжиниринг", что может свидетельствовать о курсе на дальнейшую интеграцию активов.

Ранее ВТБ официально объявил о начале подготовки к масштабной допэмиссии акций. С 13 по 30 ноября акционеры банка смогут реализовать свое преимущественное право на выкуп бумаг. Размещение проводится для финансирования сделки с группой RWB (Wildberries & Russ), в рамках которой госбанк должен получить 5% в ВБ Банке и доли в других финтех-активах маркетплейса. Всего ВТБ планирует разместить до 6,29 млрд акций по цене 87 рублей за бумагу. Это дает теоретический объем привлечения до 547,5 млрд руб., хотя банк рассчитывает привлечь около 300 млрд руб. Перенос сроков стал главной интригой этой сделки. Изначально закрыть её планировали до конца лета, затем — в сентябре или октябре, но сроки сдвинулись на неопределенный срок из-за корпоративных процедур.