В жилом районе Энергетик Братска произошло ДТП. На 241-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй» столкнулись три машины, рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По предварительным данным, водитель автомобиля «Субару Импреза» — 25-летняя девушка — не выбрала безопасную скорость движения и врезалась в едущий впереди «Ниссан Блюберд». От удара «Ниссан» наехал на стоящий автомобиль «Хино Рейнджер», который притормозил для поворота налево на прилегающую территорию.

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Блюберд». По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.