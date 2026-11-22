В Иркутске после однодневного перерыва заправки продолжили рост цен на бензин и дизель. За последние сутки топливо подорожало у «Роснефти». Подробности — в обзоре СИА на 22 ноября.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 69 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 73 рубля 40 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 124 рубля (цена не изменилась за сутки)

Дт з. — 98 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

Цены указаны на основе данные на официальном сайте. В настоящее время компания возобновила отпуск бензина в канистры, но до 30 литров в одни руки. Дизель и АИ-98 продают без ограничений. Накануне на ряд АЗС поступило в продажу зимнее дизельное топливо.

На заправках БРК

АИ-92 — 70 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 74 рубля 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 124 рубля (цена не изменилась за сутки)

Дт — 87 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

Стоимость указана на основе данных в официальном приложении. Пока действует ограничение на продажу топлива в канистры: отпуск возможен только в сертифицированные и не более 20 литров в руки. Все АЗС работают круглосуточно в штатном режиме. Оплата по QR-кодам приостановлена в связи со внедрением цифрового рубля. Покупателей просят использовать банковскую карту или наличный расчёт.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 69 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 73 рубля 30 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 89 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

Цены указаны на основе данных на официальном сайте. Сеть полностью восстановила продажу бензина и дизельного топлива на всех станциях в Иркутской области. Были отменены лимиты по отпуску топлива. Продажа в канистры возобновлена в объеме не более 20 литров на одного человека в сутки.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 68 рублей 40 копеек (+30 копеек за сутки)

АИ-95 — 72 рубль 10 копеек (+30 копеек за сутки)

АИ-100 — 99 рублей 50 копеек (цена не изменилась за сутки)

Дт з. — 89 рублей 20 копеек (+30 копеек за сутки)

Стоимость указана на основе данных в официальном приложении. На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.

Накануне «Роснефть» начала вводить лимиты на продажу топлива в регионах. В Иркутской области на разных АЗС действуют разнообразные правила: на некоторых заправках отмечаются ограничения до 50 литров в одни руки.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 68 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 71 рубль 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 125 рублей (цена не изменилась за сутки)

Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

Цифры представлены на основе данных агрегатора. Актуальные сведения о доступности топлива для физлиц и юрлиц, а также лимитах необходимо уточнять на станциях сети.

Наличие зимнего дизельного топлива необходимо уточнять на АЗС различных сетей.