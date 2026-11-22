Аналитики геосервиса 2ГИС и сервиса путешествий Отелло составили список городов, куда можно выгоднее всего отправиться в гости к Деду Морозу. В него вошел Иркутск.

Иркутск разместился на третьем месте: стоимость одного дня путешествия к Резиденция Иркутского Деда Мороза обойдется в 5 795 рублей. Дешевле только отправиться к Смоленской резиденции Деда Мороза «Красный Бор» – 5 252 рубля, Лесной резиденции Деда Мороза Черноземья в Воронеже – 5 776 рублей.

Самые дорогие в России путешествия обойдутся к Резиденции Мунь Каллсы в Мурманске – 9 610 рублей, Московской усадьбе Деда Мороза – 9 578 рублей, Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге – 8 944 рубля.

За основу бралась средняя стоимость одного дня путешествия к резиденциям Деда Мороза. В цену включили два приема пищи в кафе, ресторане или столовой на одного человека – обед и ужин, т.к. завтрак обычно есть в гостинице, а также проживание.

Изучались только те направления по всей России, в которых расположены резиденции Деда Мороза и его региональных «коллег».