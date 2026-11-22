Ночью 23 ноября по озеру Байкал местами ожидается сильный и очень сильный северо-западный ветер с порывами 30-35 м/с. Об этом туристов и местных жителей предупредили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В период с 22 по 23 ноября в связи с воздействием опасных метеорологических явлений погоды, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач на территории Иркутской области – по озеру Байкал до 35 м/с», – пояснили в ведомстве.

При сильном ветре людям советуют оставаться дома. При нахождении на улице рекомендуют укрываться в подземных переходах или подъездах зданий, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, не стоять под ЛЭП.