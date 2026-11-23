Минэнерго инициировало масштабную реформу оплаты электроэнергии для энергоемких отраслей. Согласно проекту постановления, с 1 января 2027 года для центров обработки данных (ЦОД) и майнинговых компаний мощностью от 670 кВт вводится принцип "бери или плати".

Суть механизма заключается в том, что потребители будут обязаны оплачивать не фактически потребленный объем, а 70% от заявленной в договоре мощности вне зависимости от реальной нагрузки. Проект документа, с которым ознакомились "Ведомости", уже направлен на согласование премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в ФАС и Минэкономразвития. Подлинность инициативы подтвердили источники в операторах ЦОДов.

Кого затронет:

Порог входа: Объекты мощностью от 670 кВт.

Обязательства: Оплата 70% от заявленной мощности (для объектов до 5 МВт) сразу, независимо от того, работает оборудование на полную или простаивает.

Инициатива призвана стабилизировать энергосистему, однако участники рынка опасаются, что это существенно повысит порог входа для новых игроков и увеличит финансовую нагрузку на дата-центры, работающие не в круглосуточном режиме.

Аналитики подчеркивают, что вокруг дата-центров (ЦОДов) нагнетается тревога: их обвиняют в колоссальном потреблении энергии, из-за чего в Москве и Подмосковье фактически ввели негласный мораторий на подключение новых мощностей, а налоги и тарифы взлетели. Однако, как предупреждает доктор экономических наук Дмитрий Стапран, цена отсутствия вычислительных мощностей для экономики может оказаться гораздо выше цены потраченных киловатт. Искусственные барьеры для дата-индустрии сегодня — это прямой путь к технологической деградации завтра. Отказ от развития ЦОДов ударит по всем: без них не работают "Госуслуги", онлайн-банкинг, роботизация и связь 5G. Пока Россия ограничивает отрасль, мир идет другим путем: в США дата-центры создали 1 млн рабочих мест, а в Малайзии инвестиции в них составили 18% ВВП, обеспечивая рост экономики на уровне 5–6% в год.

Ранее Институт Столыпина доказал выгоду строительства гигантского ЦОД в Иркутской области. Эксперты отмечают, что экономика проекта остаётся устойчивой даже при высоких кредитных ставках и замедлении экономического роста.