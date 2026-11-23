Владельцам электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) придется регистрироваться на "Госуслугах". Правительство закрепило за МВД полномочия по ведению государственного реестра владельцев СИМ. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России Виктор Стельмах на круглом столе в рамках "Транспортной недели – 2026", сообщают "Ведомости".

По словам представителя МВД, эта мера призвана решить проблему анонимности нарушителей и упростить установление виновников ДТП. Механизм регистрации заработает после того, как Минтранс примет обновленные правила движения для СИМ. После этого МВД в течение шести месяцев подготовит необходимые нормативные акты.

В отрасли признают, что новая обязанность добавит административной работы сервисам кикшеринга. Однако эксперты полагают, что регистрация вряд ли станет основным драйвером роста тарифов для пользователей, так как издержки на администрирование будут распределены на весь объем поездок.

Ранее крупнейшие сервисы доставки (Ozon, Wildberries, X5, "Яндекс Лавка", "Самокат", "Магнит" и "Лента") попросили правительство отложить введение новых правил для курьеров минимум до 2029 года. Бизнес выступает против законопроекта Минтранса, который запрещает езду по тротуарам на транспорте мощностью от 0,25 кВт и требует права категории "М". В письме премьеру Михаилу Мишустину компании объяснили, что для адаптации нужно время: курьерам — получить права, а сервисам — закупить транспорт и изменить маршруты.

Напомним, что в мае 2026 года Дума Иркутска поддержала введение зон запрета движения для СИМ. В перечень вошли площадь графа Сперанского, сквер имени Кирова и мемориальный комплекс «Вечный огонь».