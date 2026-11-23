Эти две недели – лучшее время, чтобы реализовать планы по сниженной ставке. С 23 ноября по 5 декабря 2026 г. ставка по кредиту «Акционный» в Примсоцбанке снижается на 2 процентных пункта.

«Скидка действует для всех и работает на вас весь срок кредита. Честно и без дополнительных условий. Скидки в «Чёрную пятницу» обычно заканчиваются вместе с товаром на полке. Снижение ставки – другое дело: продолжает работать на вас каждый месяц в течение всего срока действия договора», – говорится в сообщении банка.

Как воспользоваться:

Предложение действует 13 дней – с 23 ноября по 5 декабря 2026 года. Чтобы оформить кредит по сниженной ставке, достаточно оставить заявку на сайте банка или в мобильном приложении.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита (займа) на сайте по ссылке.

Диапазон ПСК: от 25,045% до 28,510%, ставка после снижения составляет от 18,4% годовых. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

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