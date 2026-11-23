С 23 ноября по 30 ноября 2026 года «Примсоцбанк» запускает специальное предложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в честь Чёрной пятницы. Снижаем стоимость обслуживания расчетного счёта с тарифным планом «Бизнес» на первые три месяца и упрощаем управление финансами компании с помощью бизнес-карт с кешбэком.

Специальные условия по тарифному пакету «Бизнес»

При открытии первого расчётного счёта в банке стоимость ежемесячного обслуживания снижается на 50 % в течение первых 3 месяцев со дня открытия счета и составляет 1 745 ₽ вместо 3 490 ₽.

С полным перечнем услуг и лимитов, включенных в тариф «Бизнес», можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке.

Выпуск бизнес-карты с кешбэком – бесплатно

Предложение доступно для всех корпоративных клиентов банка.

С бизнес-картой можно:

получать кешбэк 0,5 % рублями за покупки на АЗС, в гостиницах и за авиабилеты;

оплачивать личные покупки – доступно для ИП;

контролировать корпоративные расходы сотрудников;

оплачивать заказы в интернете и на маркетплейсах без комиссии.

С подробными условиями Корпоративной Бизнес-карты можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Бизнесу» подразделе «Тарифы» – «Действующий тарифный справочник», пункт 1.7. "Бизнес карта".

Заказать карту с мгновенной выдачей можно по отдельному заявлению. Предложение для действующих клиентов доступно после подачи заявления на выпуск бизнес-карты к расчётному счёту – в интернет-банке, в офисе или через персонального операционного менеджера.

«Откройте первый расчетный счет с тарифным планом «Бизнес» со скидкой 50% до 30 ноября и воспользуйтесь всеми возможностями Чёрной пятницы», – говорится в сообщении банка.

Подробные условия, информация о правилах проведения акции, сроках и порядке предоставления скидки доступны в Регламенте по ссылке.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.

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