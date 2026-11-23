Жители Иркутской области активно избавились от лишней мелочи: за время акции "Монетная неделя" в банки Приангарья принесли почти 2,5 млн рублей монетами. Как сообщил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук, жители сдали более полумиллиона монет.

Акция проходила с 26 октября по 8 ноября. Любой желающий мог бесплатно обменять мелочь на банкноты, памятные монеты или зачислить сумму на счет.

Интересные факты

Лидеры: Активнее всего "монетную зачистку" провели жители Иркутска, Ангарска, Шелехова и Братска.

Номиналы: Чаще всего в копилках находят монеты по 1 и 10 рублей.

Редкость: Самой редкой находкой стали 25-рублевые монеты — их принесли всего 150 штук на весь регион.

Акция проходила по всей стране для возврата мелочи в оборот. Напомним, что монеты — это законное платёжное средство. Если у вас отказываются принимать мелочь, вы имеете право подать жалобу в Роспотребнадзор. Сдать монеты в банк без комиссии можно в любое время, а не только в период акции.