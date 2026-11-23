Российской стройке остро не хватает каменщиков, монолитчиков, сварщиков, отделочников и специалистов среднего звена. Внутри страны нужных людей не найти, а ставка на иностранную рабочую силу несет риски. Бизнес готов вкладываться в колледжи, но налоговый вычет за такую помощь на практике почти недоступен, пишет Торгово-промышленная палата вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову. Об этом сообщает газета «Известия».

С 2026 года компании могут уменьшать налог на прибыль на сумму до 100% расходов на безвозмездную передачу денег и имущества учебным заведениям. Но, по данным ТПП, воспользоваться льготой мешают три барьера.

Первый — территориальный: компания и колледж должны быть в одном регионе, тогда как федеральные генподрядчики из Москвы и Санкт-Петербурга работают по всей стране.

Второй — размер: даже в Нижегородской области, которую ТПП приводит как пример, предельная сумма — 25 млн рублей, что несопоставимо с потребностями крупных девелоперов.

Третий — разные правила на местах, из-за чего бизнесу приходится изучать десятки законов.

Наглядный пример — строительный колледж в Великом Новгороде: он готовит кадры для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но из-за нахождения в другом регионе вычет не положен, и компании теряют стимул поддерживать обучение.

ТПП предлагает разрешить льготу при оснащении колледжей в других субъектах — при трехстороннем соглашении компании, учебного заведения и региональной власти с гарантией трудоустройства выпускников минимум на три года. Также палата просит учитывать стипендии и оплату обучения студентов-целевиков в расходах, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, и разработать типовой региональный закон с максимальными лимитами вычета.

Напомним, что по итогам октября в число десяти наиболее востребованных специалистов Иркутской области вошли преимущественно рабочие профессии. В топ-10 вошли водители и экспедиторы, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, машинисты, электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики, менеджеры по продажам и работе с клиентами, повара, пекари и кондитеры, разнорабочие, сварщики, слесари и сантехники, а также автослесари и автомеханики. Суммарно на эти группы приходится 47% всех вакансий региона.