Восьмой год подряд самым популярным паролем в мире остается комбинация "123456". Об этом свидетельствуют данные исследования NordPass, проанализировавшего утечки данных из даркнета за период с сентября 2025 по сентябрь 2026 года, которые приводит издание Хакер. Эту простую последовательность цифр используют более 7,2 млн пользователей.

В глобальный топ-5 также вошли "admin", "12345678", "123456789" и "1234". Исследователи отмечают, что пользователи часто выбирают пароли, связанные с поп-культурой: баскетболистом Леброном Джеймсом ("Lebron0319"), группой Metallica, аниме или игрой Roblox. Однако такие "трендовые" комбинации делают пользователей легкой мишенью — они быстро попадают в словари хакеров и взламываются за считанные секунды.

Ситуацию усугубляет развитие ИИ: нейросети позволяют злоумышленникам быстрее обрабатывать массивы украденных данных, делая повторное использование паролей еще более опасным.