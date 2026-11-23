Российский фондовый рынок завершил торги в "красной зоне", ускорив падение на фоне ухудшения геополитического фона. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии опустился к отметке 2340 пунктов, потеряв более 3% и обновив минимум с начала октября.

Факторы давления

Негативная динамика вызвана разочарованием инвесторов в итогах саммита АТЭС. Отсутствие конкретных договоренностей по украинскому урегулированию после встреч лидеров России, Китая и США вернуло на рынок геополитическую премию за риск. Дополнительным фактором давления стало сочетание дешевеющей нефти и укрепляющегося рубля.

Валюта и облигации

На валютном рынке рубль после утреннего ослабления резко подорожал к юаню, закрывшись в умеренном плюсе у двухнедельного максимума. На долговом рынке продолжается снижение: индекс гособлигаций RGBI обновил месячный минимум.

Лидеры и аутсайдеры