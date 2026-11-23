Российский фондовый рынок завершил торги в "красной зоне", ускорив падение на фоне ухудшения геополитического фона. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии опустился к отметке 2340 пунктов, потеряв более 3% и обновив минимум с начала октября.
Факторы давления
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Негативная динамика вызвана разочарованием инвесторов в итогах саммита АТЭС. Отсутствие конкретных договоренностей по украинскому урегулированию после встреч лидеров России, Китая и США вернуло на рынок геополитическую премию за риск. Дополнительным фактором давления стало сочетание дешевеющей нефти и укрепляющегося рубля.
Валюта и облигации
На валютном рынке рубль после утреннего ослабления резко подорожал к юаню, закрывшись в умеренном плюсе у двухнедельного максимума. На долговом рынке продолжается снижение: индекс гособлигаций RGBI обновил месячный минимум.
Лидеры и аутсайдеры
- Лидеры: МГКЛ (+8,1%), Циан (+1,06%).
- Аутсайдеры: Сегежа (-11,1%), РуссНефть (-9,1%), ВК (-7,32%), Система (-7,73%).