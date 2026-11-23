За прошедшие выходные стало известно следующее: Россия не спешит с назначением послов из-за отсутствия отношений с Европой, отказ от энергоресурсов из РФ привел к росту цен в ЕС, средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых превысила 170 тысяч рублей, а Иркутская область намерена получить от властей РФ 33 млрд рублей на ремонт дорог. Подробнее – в обзоре СИА.

Нет отношений – нет послов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с газетой «Ведомости» объяснил, почему РФ не назначает новых послов в странах Европы. «А с послами, что касается Европы, то куда спешить? Отношений [с этими странами] нет», – объяснил представитель Кремля.

Рост цен в Европе

Отказ Европы от российских энергоносителей и переход на американские поставки привели к подорожанию электроэнергии в регионе. «В результате стоимость электроэнергии там, в Европе, в два раза дороже, чем в Соединенных Штатах. Она кратно выросла за последние годы и дальше продолжает расти», – заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников телеканалу РБК.

Рост зарплат добытчиков

Средний заработок работников в сфере добычи полезных ископаемых в России в августе 2026 года составил 176 588 рублей, увеличившись за год на 16 111 рублей. Что касается отдельных сфер, то в добыче нефти и природного газа средний заработок достиг 225 634 рублей, в сфере добычи металлических руд – 192 115 рублей, а в сфере добычи угля – 134 742 рублей.

Деньги на дороги

В 2027-2029 годах на реализацию дорожных проектов Иркутская область планирует получить из федерального бюджета 33 млрд рублей по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Предварительный перечень объектов, на которые хотят потратить эти деньги, уже сформирован: в него включены участки дорог федерального и регионального значения.

Бюджетные направления

Аналитики составили список городов, куда можно выгоднее всего отправиться в гости к Деду Морозу. В него вошел Иркутск. Он разместился на третьем месте: стоимость одного дня путешествия к Резиденция Иркутского Деда Мороза обойдется в 5 795 рублей. Дешевле только отправиться к Смоленской резиденции Деда Мороза «Красный Бор» – 5 252 рубля, Лесной резиденции Деда Мороза Черноземья в Воронеже – 5 776 рублей.