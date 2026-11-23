С начала 2026 года в России зарегистрировали 247,8 тыс. новых малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики: обрабатывающей промышленности, IT и связи, гостиничном бизнесе, общепите и научно-технической деятельности. Общее число открывшихся за этот период субъектов МСП превысило 1 млн, и каждый четвертый выбрал одно из этих направлений. Об этом пишет газета «Известия».

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество новых компаний в приоритетных отраслях выросло на 25% — с 198,7 тыс. до 247,8 тыс. По данным Корпорации МСП, заметнее всего растет технологический сектор: в IT и связи — на 46%, в научно-технической сфере — на 33%, в гостиничном бизнесе и общепите — на 24%.

Среди регионов лидирует:

Московская область (+3,2 тыс. субъектов МСП),

Москва (+2,7 тыс.),

Краснодарский край (+2,4 тыс.),

Башкортостан (+2 тыс.),

Санкт-Петербург (+1,8 тыс.),

Татарстан и Свердловская область (по +1,7 тыс.).

Правительство выделило 2 млрд рублей на развитие МСП: субсидии получат 63 региона, деньги направят региональным гарантийным организациям для компенсации выплат банкам по договорам поручительства. Это позволит сохранить устойчивость РГО и не допустить перебоев с гарантиями.

Ожидается, что до конца 2026 года бизнес сможет привлечь как минимум 40 млрд рублей заемного финансирования; с начала года поручительства РГО уже помогли получить 173 млрд рублей кредитов.

Напомним, что Госдума 19 ноября приняла во втором чтении поправку, сокращающую перечень видов деятельности, для которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по УСН. Льгота сохранена для производственного и аграрного малого бизнеса, но убрана для торговли, строительства, транспорта, туризма, общепита и IT. По мнению Минфина и депутатов, это устранит недобросовестную налоговую конкуренцию между регионами.