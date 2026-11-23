Туристы, годами отдыхавшие в Сочи, массово переключаются на Алтай. По данным туроператоров (АТОР), спрос на Манжерок этой зимой вырос на 20–25%, а на новогодние даты мест в отелях практически не осталось. Главная причина — усталость от переполненных трасс Красной Поляны и желание получить премиальный сервис в новом месте, сообщает АТОР.

Цена вопроса

Статусность стоит дорого. Неделя в пятизвездочном отеле "Манжерок" в феврале обойдется паре почти в 450 000 рублей (завтраки и спа включены, перелет и ски-пассы — нет). В "трешке" можно отдохнуть вдвое дешевле — около 220 000 рублей. Однако эксперты обещают: если переждать новогодний ажиотаж, после 10 января цены упадут на 50%.

Кто едет?

Это не просто лыжники. В Coral Travel и АЛЕАН отмечают: сюда едут состоятельные семьи, где катаются не все. Им нужны спа, авторская алтайская кухня и рестораны. Близость аэропорта Горно-Алтайска (30 минут до склонов) делает поездку комфортной.

Ложка дегтя

Эксперты Let's Fly предупреждают: если ваша цель — исключительно агрессивное катание, Манжерок может разочаровать. Трасс там пока меньше, чем в Поляне, а для фрирайда лучше подойдет Шерегеш. Но за комфорт, сервис и "эффект новизны" туристы готовы платить полмиллиона.