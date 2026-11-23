На Форуме туристических территорий (FTT-2026) эксперты вынесли суровый вердикт: наличие таблички China Friendly на дверях отеля больше не гарантирует приток гостей из КНР. Программа, созданная для привлечения китайцев, буксует, так как бизнес не успевает за реальными запросами новой аудитории, сообщает АТОР.

Что на самом деле нужно туристу?

Продюсер RT China г-н Фан Фэй разрушил стереотипы: современной китайской молодежи не нужны лапша в номере и халаты. Они ищут аутентичность. Но их останавливают базовые барьеры:

Связь: Иностранные сим-карты блокируются, геолокация в центре городов сбоит, а карт на китайском нет.

Деньги: UnionPay работает нестабильно, банкоматов мало.

Инфобезопасность: В КНР читают новости об атаках дронов, и туристы просто боятся ехать.

Соцсети: Китайцы узнают об отелях из TikTok (Douyin). Если там вирусится ролик о плохом сервисе, бизнес теряет клиентов, даже не зная об этом.

Бюрократия против бизнеса

Генеральный директор УК "МАА Москва" Антон Местюков назвал главную причину, почему отели сами отказывают китайским группам. Оформление миграционного учета через МВД затягивается на 6–7 месяцев. Без этого договора гостиница рискует получить штраф в 400 000 рублей за каждого незарегистрированного гостя. Местюков признался, что был вынужден закрыть прием иностранцев на полгода и уволить китаеговорящий персонал, потеряв контракт на 100 инженеров.

Новый портрет туриста

Туроператоры ("Спектрум") отмечают: "челноков" больше нет. Едут мини-группы (5–20 человек) в Москву и Питер. Им нужны гиды со знанием языка и прозрачные расчеты, а не сертификаты.

Есть у китайских туристов и интерес к Байкалу. Это подтверждает статистика. В 2025 году Иркутскую область посетило более 45 тысяч туристов из Китая (рост в 1,5 раза), а поток гостей из Индии увеличился в 4,5 раза. Это часть глобального тренда. Напомним, Россия активно рассматривает разные страны, которые могут стать драйверами въездного туризма. Страна привлекает главных «поставщиков» путешественников в мире — Китай и Индию.