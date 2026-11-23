Отделение Социального фонда России по Иркутской области скорректирует график перечисления ежемесячной выплаты из материнского капитала и доставки пенсий в отдельных районах Приангарья — средства поступят получателям раньше привычных дат из-за совпадения установленных дней выплат с выходными.

По стандартному графику 3 декабря на счета жителей региона поступят детские выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизации.

Заранее, 4 декабря, поступит ежемесячная выплата из материнского капитала — установленная дата 5 декабря выпадает на выходной. 8 декабря перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. 11 декабря досрочно перечислят пенсии жителям Иркутска, Усть-Илимского, Иркутского, Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Катангского, Ольхонского, Слюдянского, Заларинского, Казачинско-Ленского, Усть-Кутского, Киренского, Усольского, Усть-Удинского, Зиминского, Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Черемховского, Чунского районов и Усть-Ордынского Бурятского округа: дата 13 декабря выпадает на выходной. 18 декабря в обычную дату пенсии поступят жителям Ангарского городского округа, Братского, Балаганского, Качугского, Нижнеилимского и Шелеховского районов, 21 декабря — тем, кому пенсия назначена с марта 2026 года.

При поступлении пенсии или пособия через банк средства могут зачислить в любое время в течение установленного дня выплаты. Доставка по почте пройдет с 3 по 25 декабря; точную дату можно узнать в своем почтовом отделении.