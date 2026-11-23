За январь–сентябрь 2026 года в России продали почти 2 млн кофемашин и кофеварок — на 11% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель, сообщает ICMR (бывшая «ГфК-Русь») со ссылкой на данные «М.Видео». При этом средняя цена устройства снизилась на 6,4%, до 13,9 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Известия».

— По нашим данным, в первом полугодии спрос в штуках прибавил почти 15% год к году, при этом темпы роста выручки оказались заметно скромнее — около 4%. Такой разрыв связан с поляризацией спроса: активный приток бюджетных моделей размывает средний чек, — отметил ведущий продакт-менеджер компании diHouse Савелий Тарасенко.

Ключевым драйвером продаж стала экономия на кофе навынос: на фоне летнего скачка мировых цен на арабику более чем на 30% средний чек в заведениях вырос примерно до 250 рублей. Автоматическая кофемашина среднего сегмента при ежедневном потреблении двух-трёх чашек окупается менее чем за год, отмечает эксперт. В пятёрку крупнейших брендов по объёму продаж в денежном выражении входят De'Longhi, Philips, Polaris, Krups и Tuvio — вместе они обеспечили более половины рынка. В бюджетном сегменте активно наращивают долю российские марки — RED, Polaris и другие.

Ранее стало известно, что российский ритейл переживает бум «съедобной» инфраструктуры. По данным на сентябрь 2026 года, в продуктовых сетях страны открылось более 42 000 кафе и кофе-пойнтов — это на 31% больше, чем годом ранее. Однако за фасадом уютных кофеен скрывается холодный расчет. В условиях, когда реальные доходы населения стагнируют, а покупательская способность падает, ритейлеры используют кофе как «якорь».