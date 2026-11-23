Власти определили этапы восстановления Крымского моста и занимаются этим в ежедневном режиме. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, уже собраны проектировщики, строители и поставщики материалов, передаёт РБК.

Движение поездов по железнодорожной части моста уже возобновлено в полном объеме. Автомобильное движение пока осуществляется в реверсивном режиме. Вице-премьер Андрей Никитин подтвердил, что основная логистика через переправу налажена.

Напомним, что мост подвергся трем атакам ВСУ в течение недели (16, 17 и 19 ноября), в результате чего была повреждена арка и основная балка пролета. Президент Владимир Путин заявил, что ответ России на эти действия будет жестким, подчеркнув, что мост является гражданским объектом.