Внеплановые ремонты на российских НПЗ могут привести к сокращению экспорта зимнего дизтоплива в Центральную Азию, предупреждают аналитики Argus. Наиболее уязвимыми окажутся Киргизия и Таджикистан, чья зависимость от российского топлива достигает 91%, сообщает "Коммерсант".

Цены и квоты

Поставки из РФ осуществляются в рамках межправительственных соглашений (общий объем в 2026 году — 1,45 млн тонн). Однако из-за атак беспилотников на заводы и ограничений на экспорт (действуют до января 2027 года), Россия распределяет объемы по квотам. Морской экспорт в ноябре может составить всего 1 млн тонн.

Кто в зоне риска?

Киргизия и Таджикистан: Почти полностью зависят от импорта из РФ. Эксперты отмечают риск дефицита бензина Аи-95.

Казахстан: Запасы на нефтебазах растут (341,2 тыс. тонн), текущие закупки невелики из-за теплой погоды.

Узбекистан: Чувствует себя увереннее благодаря собственной переработке.

Конкуренция за дизель

Сергей Терешкин (Open Oil Market) отмечает, что рынки Центральной Азии не являются премиальными. Экспортерам может быть выгоднее направить дефицитное топливо на другие направления (Турция, Бразилия), даже с учетом сложной логистики. Помощник президента Максим Орешкин ранее предупреждал, что удары по НПЗ бьют в первую очередь по внешнему рынку.