В октябре 2026 года Индекс RSBI, отражающий деловые настроения малого и среднего бизнеса (МСП), достиг максимального значения в году — 53,4 пункта, сообщает "Коммерсант".

Драйверы роста

Оживление бизнеса в середине осени было вызвано двумя факторами: традиционным сезонным повышением потребительской активности и резким увеличением государственных расходов на льготные программы кредитования.

Кредиты: Компонента кредитования обновила исторический максимум с 2020 года, поднявшись до 62,5 пункта. Доля одобренных займов для МСП подскочила до 74% (плюс 11 процентных пунктов за месяц). Лучше всего финансирование получали торговля и производство.

Инвестиции: На фоне доступных денег предприниматели активно вкладывались в развитие — компонента инвестиций выросла до 57,2 пункта.

Производство: Наиболее резкий рост деловой активности зафиксирован в промышленности (индекс вырос до 55,7 пункта).

Теневая сторона

Несмотря на общий оптимизм, микробизнес (самые маленькие компании) ушел в "красную зону" (индекс упал до 49,5 пункта). Кроме того, наем сотрудников замедлился: в октябре сократить персонал были вынуждены 29% компаний, а наняли новых лишь 16%. Компонента продаж также осталась в зоне спада (45,7 пункта), так как на сокращение спроса жаловались 44% предпринимателей.

Облака на горизонте

Поднявшееся в октябре настроение МСП может быть подпорчено в ноябре. Причина тому — заложенное в бюджетный пакет (который рассматривает Госдума) лишение многих видов деятельности, в том числе торговли, доступа к льготным региональным ставкам по упрощенной системе налогообложения (УСН).

"Пока мы с осторожным оптимизмом оцениваем развитие ситуации в сегменте", — говорит старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. По его словам, состояние МСП — в особенности микробизнеса — в текущих макроэкономических условиях выглядит "по-прежнему хрупким".