Лесоперерабатывающее предприятие «Атлант», входящее в холдинг «Инновации», завершило активную фазу участия в федеральном проекте «Производительность труда». Холдинг реализует полный технологический цикл — от заготовки древесины до глубокой переработки и поставки готовой продукции потребителям в России и за рубежом. Лесозаготовка ведётся в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районов Иркутской области.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций Иркутской области на пилотном участке предприятия внедрили инструменты бережливого производства. Реальный экономический эффект от реализации мероприятий федпроекта уже составил 16,5 миллиона рублей.

«Вместе с экспертами РЦК команда предприятия провела диагностику, выявила причины потерь и подготовила план из 31 мероприятия. Он объединил решения по организации рабочих мест, стандартизации операций, оптимизации складских запасов и сокращению простоев оборудования», — объясняет министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Одним из направлений стала корректировка схем распила брёвен. Новые схемы позволили уменьшить количество досок, размеры которых не подходят для обработки на линии сортировки и требуют ручной сортировки. Это помогло сократить накопленные запасы и сделать движение продукции между участками более эффективным. По итогам пилотного проекта общий объём запасов в потоке снизился на 19,1%.

Для повышения надёжности работы оборудования сотрудники освоили методы автономного обслуживания — выполнения регулярных операций по уходу за техникой непосредственно на рабочих местах. На предприятии подготовили стандарты выполнения операций. В совокупности со стандартизацией производственных процессов это позволило уменьшить время протекания процесса на 21,2%.

На эталонном участке внедрили систему организации рабочих мест 5С. Инструменты и материалы разместили в определённых для них местах, ввели правила поддержания порядка и чистоты, использовали визуальное управление. Эти изменения сократили потери времени на поиск необходимых предметов и лишние перемещения, повысили удобство и безопасность труда. Дополнительно внедрили производственный анализ, позволяющий оперативно выявлять отклонения от сменных заданий и устранять их причины. В результате выработка на пилотном участке в расчёте на одного сотрудника выросла на 14,3%.

«Завершение активной фазы означает переход к самостоятельному развитию производственной системы: на «Атланте» утверждён приказ о тиражировании проекта, а отработанные на пилотном участке решения будут распространять на другие участки предприятия», — рассказала директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко. Региональный центр компетенций, являющийся оператором реализации федпроекта в Приангарье, входит в структуру регфонда.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Он предусматривает помощь предприятиям в улучшении производственных и вспомогательных процессов, включая диагностику, подготовку сотрудников и сопровождение внедрения изменений. Бесплатные рекомендации по методикам бережливого производства доступны на ИТ-платформе «Производительность.рф».