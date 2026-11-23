Падение акций крупных технологических компаний в 2026 году по масштабам сравнимо с обвалом во время кризиса доткомов в 2000-м, пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание The Wall Street Journal. Нынешняя распродажа преимущественно затронула компании, связанные с ИИ, — часть падения объясняется схлопыванием «мини-пузыря» вокруг центров обработки данных и их поставщиков.

WSJ сравнило снижение стоимости бумаг крупных технологических компаний от годовых максимумов до конца 2000 и 2026 годов: Intel — 60% и 64% соответственно, Oracle — 37% и 60%, Cisco — 52% и 30%, Micron — 63% и 53%, Qualcomm — 54% и 42%, Nvidia — 62% и 48%, Seagate Technology — 37% и 60%.

— В 2000 году распродажа охватила широкий круг компаний и привела к снижению S&P 500 почти на 15%. В 2026 году падение преимущественно сосредоточено в акциях компаний, связанных с ИИ, однако индекс также снизился на 12% относительно внутридневного максимума, — отмечает издание.

По оценке WSJ, нынешняя ситуация пока отличается от кризиса доткомов, сопровождавшегося рецессией и новой волной распродаж в 2001 году: американская экономика сохраняет устойчивость. Вместе с тем дальнейшее падение акций может привести к сокращению инвестиций в ИИ-инфраструктуру, что затронет производителей оборудования, поставщиков энергии и их кредиторов, а снижение стоимости портфелей частных инвесторов — ослабить потребительские расходы.

Напомним, что еще в августе WSJ предупредила о риске «пузыря» из-за 7 трлн долларов инвестиций США в ИИ. Огромные вложения могут серьезно навредить американской экономике, если не докажут свою эффективность. В ближайшие четыре года на дата-центры планируется потратить 7 трлн долларов. Дополнительным фактором риска является использование долгового финансирования. Пока понижение котировок ИИ-компаний компенсируется ростом акций в других отраслях, однако, предупреждает WSJ, однажды обвал может оказаться большим и потянуть за собой вниз весь рынок.