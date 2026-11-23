Офтальмологи бьют тревогу – заболевание близорукостью (миопией) в современном мире переходит в разряд пандемии: по данным Всемирной организации здравоохранения к 2050 году каждый второй житель Земли будет близоруким. И в первую очередь, количество таких пациентов растёт среди детей. Иркутские врачи обсудили, какие причины способствуют развитию заболевания и как противостоять этому «цивилизационному» тренду. Наше издание записало основные тезисы.

Фото: А.Федоров

«Зрительная нагрузка для двухлетнего малыша – это противоестественно»

Как отметил генеральный директор ГК «МедСтандарт», врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук Александр Новолодский, если в 2023 году, по статистике, количество пациентов, страдающих близорукостью, составляло порядка 2,5 миллиарда человек, то к 2050-му, по прогнозам, эта цифра уже приблизится к 5 миллиардам. При этом наибольшая вероятность развития миопии наблюдается у детей в возрасте 7- 8 лет и у подростков в 11-14 лет.

По единодушному мнению специалистов, основным внешним фактором риска развития близорукости является изменение образа нашей жизни, связанное с тем, что сейчас практически все дети и взрослые большую часть времени проводят перед экранами электронных устройств.

– В связи с этим изменилось рекомендованное расстояние от глаз до рабочей поверхности с 60 сантиметров до 30-20 см, что влияет на рост близорукости даже у дошкольников, – уточнила заведующая отделением офтальмологии городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Татьяна Федосеева.

Ещё один из факторов развития миопии у детей, по словам Татьяны Федосеевой, – интенсивные занятия в школах раннего развития. Она убеждена, что у двух-трёхлетнего ребёнка не должно быть такой зрительной нагрузки, которую они получают на занятиях. Это противоестественно, убеждён врач.

«Если у ребёнка нет жалоб, зрение всё равно нужно проверять раз в год»

Главный внештатный детский офтальмолог министерства здравоохранения Иркутской области Павел Синёв сделал акцент на наследственном факторе развития миопии.

– У детей, родители которых страдают близорукостью, тоже есть большая вероятность развития миопии, особенно в возрасте 7-8, 10-12 лет. Поэтому такие родители должны особенно внимательно контролировать состояние зрения у ребёнка, проявлять активность в этом вопросе, а не надеяться только на обязательные скрининговые обследования, которые проводятся в среднем раз в три года.

Павел Синёв также отметил важность ежегодного наблюдения за зрением с детского возраста, потому что такая системность снижает вероятность осложнений и необратимых последствий, которые могут появиться во взрослом возрасте и не подаваться никакой лазерной коррекции.

– Если у ребёнка нет жалоб, зрение всё равно нужно проверять раз в год, так как отсутствие жалоб не исключает наличие процесса. Дети, в отличие от взрослого человека, не всегда понимают, что плохо видят окружающий мир. Иногда ребёнок может пожаловаться, что плохо видит написанное на доске, а на приёме у офтальмолога выясняется, что у него острота зрения - 10% от ста. А это уже катастрофа и уже поздно бить тревогу.

«Наша задача не допустить, развития у детей миопии высоких степеней»

О том, что процесс контроля миопии требует консолидированного внимания и родителей, и медиков, говорил главный врач глазной клиники МедСтандарт, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, ведущий офтальмохирург Вячеслав Бурий.

– Это очень сложный процесс, и наша общая задача не допустить, чтобы у детей с близорукостью минус 1, минус 2 или 3 развилась миопия высоких степеней с различными осложнениями. Например, отслойкой или разрывом сетчатки на фоне периферической дистрофии. Чтобы этого не произошло, нужно ограничить время, которое ребёнок проводит с гаджетами, стараться, чтобы он ежедневно бывал на свежем воздухе, регулярно проверять зрение, а также своевременно подобрать лечение, правильные очки или линзы, курсы аппаратного лечения.

Такой комплексный подход, по убеждению Вячеслава Бурий, позволит сократить группу пациентов, которые обращаются за хирургической помощью на стадии, когда уже невозможно решить проблему.

«МедСтандарт использует все существующие средства контроля близорукости у детей»

Подводя итог, врачи-офтальмологи отметили, что хотя причина появления близорукости пока ещё до конца не выяснена, снизить процесс её прогрессирования можно и нужно. О том, какие для этого существуют современные методы, рассказал Александр Новолодский.

– На сегодняшний день офтальмология располагает довольно большим арсеналом средств сдерживания прогрессирующей близорукости у детей и подростков. Многолетние клинические исследования и метаанализы подтверждают эффективность таких методов коррекции, как очковые линзы, мягкие контактные линзы и ортокератологические (ночные) линзы, основанных на технологии периферического дефокуса.

Александр Новолодский отметил, что в клинике МедСтандарт используются все существующие средства контроля близорукости ведущих зарубежных и отечественных производителей, которые получили мировое признание. Более того, специалисты клиники в течение пяти лет проводят исследования эффективности использования перечисленных средств коррекции и видят положительную динамику.

– Моя дочь – самый первый пациент нашей клиники, который шесть лет назад стал пользоваться дефокусными контактными линзами, благодаря чему миопия на сегодняшний день стабилизирована, и более того, дочь может серьёзно заниматься конькобежным спортом, – поделился личной историей Александр Новолодский.

Наталия Горбань

Если ребёнок низко наклоняется, щурится, плохо видит вдаль – это серьёзный повод обратиться к офтальмологу.

Если родители, или один из них – близорукие, то осмотр ребёнка у офтальмолога должен быть не реже одного раз в год, особенно, в начале школьного обучения, когда начинается максимальная зрительная нагрузка.

Если ребёнок близорукий посещать офтальмолога нужно не реже двух раз в год.

Заместитель главного врача по медицинской части Иркутского областного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье» Ирина Власова прокомментировала мнение, что вероятность развития близорукости снижается, если ребёнок занимается спортом. По её словам, это не соответствует действительности.

– Спорт – это достижение результатов, которые можно получить за счёт высоких нагрузок на организм. И в этом случае близорукость, наоборот, может прогрессировать, поэтому в различных видах спорта существуют специальные допуски по миопии. Другое дело, если речь идёт о физической культуре, где нагрузки менее высокие, и их можно регулировать индивидуально под каждого человека, подобрав соответствующую группу для занятий, чтобы укрепить именно соматическое здоровье.