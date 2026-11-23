С 1 октября по 31 декабря 2026 года премиум-клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка могут получить промокод для оплаты авиа и железнодорожных билетов, а также бронирования отелей и аренды авто на сайте OneTwoTrip*.

Предложением могут воспользоваться новые и действующие клиенты с тарифными планами «Статус Лайт», «Статус Плюс» и «Прайвет» при среднемесячных остатках от 4 млн рублей и покупках по картам от 100 тыс. рублей.

Номинал промокода зависит от суммы покупок за месяц:

от 100 000 до 149 999 рублей – промокод на 10 тыс. рублей;

от 150 000 до 299 999 рублей – промокод на 15 тыс. рублей;

от 300 000 рублей – промокод на 30 тыс. рублей.

Промокод предоставляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения условий. Например, за покупки в октябре промокод будет доступен в ноябре, за ноябрь – в декабре, за декабрь – в январе 2027 года.

Срок действия промокода – 12 месяцев. Активация – на сайте партнёра. Для оплаты одного заказа можно использовать только один код. Если стоимость заказа меньше номинала промокода, оставшуюся сумму можно использовать для следующих путешествий. Если стоимость заказа превышает номинал, разницу можно доплатить банковской картой.

«Время путешествовать» – это логичное продолжение нашего подхода к премиальному обслуживанию: мы выстраиваем долгосрочные отношения с клиентом, в которых каждая деталь работает на его благополучие. Промокод на путешествия – это часть системы привилегий, где активность клиента естественно конвертируется в новые возможности»,– прокомментировала директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

Подробные условия – по ссылке.

Также информацию о предложении можно получить у персонального менеджера, в отделениях банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

*Правообладатель онлайн‑сервиса OneTwoTrip – ООО «12Т» ((ИНН: 9715496425, ОГРН: 1247700695769, сайт: www.onetwotrip.com), официальный партнёр «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).