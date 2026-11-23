По итогам прошедшей недели курс биткойна удержался выше $60 тыс., хотя в ходе торгов в выходные опускался до $55,1 тыс., обновив минимум с осени 2024 года. Основной причиной оттока ликвидности из криптовалюты стало крупнейшее в истории IPO — размещение создателя ИИ-модели Claude, компании Anthropic, объёмом более $100 млрд, состоявшееся 19 ноября. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Обвал ускорила начавшаяся следом распродажа акций американского техсектора.

— Такое крупное размещение потребовало большого объёма ликвидности, а криптовалюта зачастую рассматривается инвесторами как самый быстрый и доступный способ получить наличные. Часть институциональных инвесторов перераспределяли капитал в пользу акций компании в рамках IPO, — отметил директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков.

На торгах 22 ноября курс биткойна поднялся выше $61,1 тыс., частично восстановившись после масштабного падения. По данным Coinmarketcap.com, суммарные оттоки из ETF биткойна 19–20 ноября составили $758 млн, а объём закрытия принудительных маржинальных позиций за эти два дня превысил $800 млн. За ноябрь курс криптовалюты опустился на 21%, полностью отыграв рост августа—сентября; негативным фоном стали результаты промежуточных выборов в США, победа демократов сулит крипторынку жёсткое регулирование. Эксперты не видят в ближайшее время позитивных фактов для восстановления котировок: проверкой на прочность станут данные по инфляции и ВВП США 25 ноября, а ближайшим уровнем поддержки может выступить зона $55–57 тыс. — себестоимость майнинга биткойна.

Ранее зарубежное издание The Wall Street Journal сравнило обвал акций ИИ-компаний с крахом доткомов. Нынешняя распродажа преимущественно затронула компании, связанные с ИИ, — часть падения объясняется схлопыванием «мини-пузыря» вокруг центров обработки данных и их поставщиков.