19 ноября в Москве состоялась первая церемония премии «Культура Благодарности» от Нетмонет, посвящённой профессионалам, которые ежедневно работают с гостями и клиентами и формируют качество обслуживания в разных сферах. Генеральным партнёром события выступил Alfa Only — премиальный сервис Альфа-Банка.

«Культура Благодарности» от Нетмонет — индустриальная премия, которая объединила представителей более десяти индустрий: ресторанного и гостиничного бизнеса, салонов красоты, ретейла, доставки, транспорта, колл-центров и других сфер. При определении победителей в ряде номинаций учитывались данные платформы Нетмонет: оценки гостей, частота и размер чаевых, стабильность результатов и динамика качества сервиса. Её главная цель — отметить людей, которые каждый день делают взаимодействие гостей с заведениями особенным. Официанты, бариста, хостес и другие сотрудники помогают создать атмосферу, замечают детали, превосходят ожидания и формируют впечатление, которое остается с гостем. За каждым таким впечатлением стоит работа конкретного человека.Несмотря на важность этой работы, труд специалистов сервиса часто остаётся за кадром. Премия призвана привлечь к нему внимание и вернуть им заслуженное признание.

В рамках премии также отметили гостей, которые сами формируют культуру благодарности. Одним из них стал обладатель звания «Легенда чаевых» — специальной номинации для самого щедрого гостя Москвы. За всю историю рейтинга Нетмонет он оставил более 650 тысяч рублей чаевых — это самая большая сумма среди всех участников. В рейтинг «Легенд» Нетмонет попадают гости, оставляющие чаевые в заведениях, а десять самых щедрых посетителей каждого места получают статус «Легенда заведения».

В специальной номинации «Премиальный сервис от Alfa Only», отметили специалистов, чей профессионализм, внимание и забота о гостях находят отражение в благодарности посетителей. Для Alfa Only, работающего с высокими стандартами обслуживания в премиальном сегменте, особенно важно поддерживать людей, которые каждый день воплощают эти стандарты в работе с клиентами. Победителями стали три официанта из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, получившие самые большие чаевые в своих городах. В качестве награды каждый из них получил год премиального обслуживания Alfa Only.

Партнером премии также выступил проект Альфа-Банка Фонд немалого бизнеса.

Церемония прошла в московском ДК «Кристалл», объединила сотни историй о внимании, заботе и человеческом отношении и собрала более 300 гостей — рестораторов, шеф-поваров, представителей индустрии и медийных персон.