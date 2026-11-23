Альфа-Банк запустил акцию для индивидуальных предпринимателей и владельцев малого и микробизнеса. Клиенты, открывшие расчетный счет в банке, смогут получать повышенный кэшбэк одновременно по личной дебетовой и бизнес-карте. Максимальный совокупный размер кэшбэка может составить до 60 000 рублей в месяц.

Для участия в акции необходимо открыть расчетный счет для бизнеса в Альфа-Банке и совершить транзакции по личной дебетовой и бизнес-карте. По дебетовой карте станет доступен кэшбэк 15% за поездки на такси, а по бизнес-карте — 15% за покупки продуктов и на маркетплейсах в дополнение к стандартному набору категорий.

На период акции банк увеличивает максимальный месячный лимит кэшбэка по бизнес-карте до 30 000 рублей. Лимит по дебетовой карте будет зависеть от подключенного пакета услуг: до 5 000 рублей на базовых условиях, до 7 000 рублей с пакетом «Смарт» и до 30 000 рублей с пакетом Only.

Предложение ориентировано на предпринимателей, которые используют банковские карты для повседневных и деловых расходов. Акция продлится с 16 ноября 2026 года по 15 января 2027 года.

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