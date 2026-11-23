Альфа-Банк получил международную премию AI Leadership Award («Лидер в сфере искусственного интеллекта») на саммите Finnovex в Дубае. Награда отмечает достижения банка в развитии и масштабном внедрении технологий искусственного интеллекта и укрепляет его позиции на международной финтех-арене.

Сегодня Альфа-Банк применяет широкий спектр технологий искусственного интеллекта — от классического машинного обучения до генеративных моделей. Для автоматизации разработки и обучения ML-моделей банк использует AutoML: с его помощью создаётся до 70% таких моделей. Большие и малые языковые модели интегрируются в бизнес-процессы, в том числе в сочетании с классическим машинным обучением.

Альфа-Банк также развивает платформы для аналитики и обработки данных на основе больших языковых моделей, делая основанные на них сервисы доступными широкому кругу пользователей. Практически все проекты банка с применением генеративного ИИ демонстрируют положительную экономику. Это результат системного подхода: использование возможностей открытых языковых моделей, инвестиции в инфраструктуру их применения и инструменты интеграции в бизнес-процессы.

«Развитие искусственного интеллекта требует комплексного подхода: недостаточно просто создавать новые модели, важно выстраивать инфраструктуру, обеспечивать качество данных и формировать единую систему управления ИИ на всех этапах его жизненного цикла. Именно поэтому мы развиваем не отдельные инструменты, а целую технологическую среду, которая позволяет быстрее внедрять решения и масштабировать их применение. В конечном счёте это помогает нам повышать эффективность банка и создавать более качественные и удобные решения для клиентов», — прокомментировал Дмитрий Григоров, старший вице-президент, директор по искусственному интеллекту и данным Альфа-Банка.

Finnovex — международная серия саммитов, посвящённых развитию финансовых технологий и трансформации финансовой отрасли. Участники обсуждают внедрение инноваций, развитие цифрового банкинга и применение искусственного интеллекта в финансовом секторе. Для Альфа-Банка это уже вторая награда на саммите Finnovex — ранее банк одержал победу в номинации Excellence in Fintech.