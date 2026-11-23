11 ноября в Москве состоялась церемония вручения 15-й ежегодной премии «Сделано в России – 2026». Альфа-Банк выступил генеральным партнером премии и представил специальную номинацию «Немалый бизнес».

В номинации приняли участие компании — победители Фонда немалого бизнеса. Лауреата определили с помощью народного голосования. Победителем стала компания Hedonism Club, которая организует авторские путешествия по 75 направлениям по всему миру. Победитель номинации также примет участие в новом проекте Альфа-Банка — закрытом бизнес-кэмпе от Фонда немалого бизнеса.

«За каждым сильным бизнесом стоит большая идея, смелость воплощать ее в жизнь и люди, которые каждый день вкладывают в свое дело энергию и талант. Мы создали специальную номинацию «Немалый бизнес», чтобы помочь небольшим, но амбициозным компаниям стать заметнее, заявить о себе широкой аудитории и получить заслуженное признание. Верим, что именно такие предприниматели меняют рынок, вдохновляют других и доказывают: масштаб бизнеса определяется не размером компании, а масштабом ее идей и достижений. И особенно здорово, что победителя выбрали сами люди, это делает награду еще более значимой», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Партнерство с премией «Сделано в России» продолжает работу Альфа-Банка по поддержке российских предпринимателей и проектов, которые меняют привычные представления о бизнесе, создают новые возможности и формируют современную экономику страны.

«Сделано в России» – ежегодная премия медиапроекта «Сноб», посвященная достижениям и инициативам, реализованным в стране. За 15 лет премия стала площадкой для признания проектов в культуре, науке, технологиях, предпринимательстве и общественной жизни.