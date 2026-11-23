Альфа-Банк запускает Трендс — новый сервис, в котором можно предугадывать реальные события. Пользователи смогут проверять свою интуицию, сравнивать прогнозы с мнением других участников. Трендс будет доступен всем клиентам Альфа-Банка в мобильном приложении и Альфа-Онлайн.

Изменит ли Банк России ключевую ставку? Найдут ли пару манулу Тимофею? Какая песня возглавит музыкальные чарты? У каждого есть своя версия того, что произойдёт дальше. Трендс предлагает не просто следить за событиями, а попробовать предугадать их исход и узнать, насколько точным оказался прогноз.

В сервисе собраны события из самых разных сфер: от финансов и технологий до кино, музыки, погоды и общественной жизни. Одни прогнозы можно проверить уже на следующий день, результатов других придётся подождать несколько недель или месяцев. Пользователь выбирает ответ «да» или «нет» и видит, как распределились мнения остальных участников.

У каждого события есть чёткие условия: что именно должно произойти, в какой срок и по каким источникам будет определён результат. Так участники заранее знают правила и могут проверить точность своих предположений.