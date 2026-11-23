12 декабря в Иркутске пройдет финал Кубка Сбера по хоккею с шайбой. Помимо захватывающих матчей, для зрителей будут работать выставка городских спортивных секций и интерактивные площадки Сбера. На одной из них гости узнают, как с помощью СберМобайла можно целый год пользоваться мобильной связью бесплатно

В прошлом году победителем дивизиона А стала команда Иркутской нефтяной компании (ИНК). В этом году она вновь поборется за чемпионство с «Ангарой» — командой предпринимателей, «КРП-38» — командой Киренского речного порта и «Газпром добыча». В дивизионе Б титул предстоит защищать хоккеистам МВД. Их соперниками станут команды РЖД, Росгвардии и «Мостоотряд», за который играют представители арбитражного суда.

Сейчас проходят отборочные матчи, по итогам которых определятся участники финальных встреч. 12 декабря в каждом дивизионе команды разыграют первое и третье места.

«В этом году вновь приглашаем иркутян и гостей города поддержать команды и провести день всей семьёй. Приходите — будет интересно и взрослым, и детям!», — Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка.

Финальные матчи Кубка Сбера состоятся 12 декабря в Ледовом дворце «Айсберг». Вход для зрителей свободный.

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