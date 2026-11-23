Сотрудники полиции вместе с инспектором охотнадзора задержали в Ольхонском районе мужчину, подозреваемого в незаконной охоте на сибирскую косулю. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» остановили на территории охотничьего угодья ООО «Энергосоюз» в районе деревни Баганта — в машине находились трое мужчин 42, 43 и 44 лет.

— В ходе дальнейшей работы установлено, что 44-летний охотник в компании двоих приятелей охотился в лесном массиве, не имея разрешения на право добычи охотничьих ресурсов, произвёл несколько выстрелов из ружья «Вепрь-308», убив одну особь сибирской косули, — сообщили в полиции.

При досмотре в салоне обнаружили разделанную тушу сибирской косули, самозарядный карабин, два магазина от оружия (один с патронами), фонарь и рацию.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку. Дознавателями МО МВД России «Эхирит-Булагатский» (дислокация села Еланцы) возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота) в отношении владельца ружья; ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.