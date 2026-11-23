За минувшие выходные жители Иркутской области перевели мошенникам более 10 млн рублей. Две женщины, рассчитывая получить доход от инвестиций, лишились в общей сложности более 3 млн рублей: 73-летняя иркутянка, увидев в интернете рекламу пассивного дохода от вложений в акции, перевела злоумышленникам 1,7 млн, а 49-летняя жительница Вихоревки по аналогичной схеме — более 1,6 млн личных накоплений. В обоих случаях вывести средства и получить обещанный доход не удалось.

— Ещё одной жертвой стала 24-летняя жительница Шелеховского района, потерявшая 2,1 млн рублей. Схема началась со звонка от лица, представившегося сотрудником военкомата, который сообщил, что женщине полагается награда за погибшего родственника, — сообщили в полиции.

Затем ей звонили якобы представители силовых структур: они утверждали, что личный кабинет на «Госуслугах» взломан, а злоумышленники пытаются использовать её деньги для финансирования террористических формирований. Чтобы «спасти» средства, женщине якобы требовалось передать их «сотруднику» банка — что она и сделала.

Под психологическим давлением оказался и 85-летний житель Иркутского района: его также убедили, что сбережения в опасности, и он снял 1,8 млн рублей, передав деньги курьеру по инструкциям «кураторов». Кроме того, за выходные жители региона становились жертвами обмана при покупке товаров и заказе услуг через интернет — суммарный ущерб превысил 2 млн рублей.