Число судебных споров вокруг криптовалютных операций в России резко выросло: если в 2021 году было 370 разбирательств, то в 2025-м — уже 720. Такие данные приводит исследовательский центр «Аналитика. Бизнес. Право» в беседе с «Известиями». Совокупные потери участников оцениваются в 535 млн рублей, из которых около 180 млн пришлись на 2025 год. Причиной эксперты называют активность мошенников в P2P-сегменте и неоднородную правоприменительную практику.

— Сделки с непрозрачной связью между покупателем, плательщиком и получателем актива оставляют добросовестных участников один на один с мошенниками, — отметила директор центра Венера Шайдуллина. — Добросовестный продавец может передать криптовалюту аферисту, получить рубли от обманутого третьего лица, а затем столкнуться с ограничением банковских операций и требованием вернуть деньги.

По оценкам центра, совокупная стоимость криптоактивов в России достигла 32,1 трлн рублей, а на рублёвый P2P-арбитраж приходится порядка 1 трлн рублей в год — около 3% рынка. При обороте капитала в пять циклов в месяц в сфере постоянно задействовано свыше 16 млрд рублей частных инвестиций.

За пять лет суды рассмотрели более 3,2 тыс. дел.

Почти две трети исков — требования вернуть рубли, переведённые при покупке криптовалюты, как «неосновательное обогащение»; практика при этом расходится: в Омске суд обязал продавца вернуть 500 тыс. рублей, а в Балашихе отказал во взыскании 395 тыс., признав передачу актива состоявшейся. Ещё 21% споров — претензии клиентов к банкам из-за блокировок счетов, 9% — договорные разногласия о комиссиях и сроках, 5% — прямое возмещение убытков.

Напомним, что в середине ноября биткоин опускался примерно до $61 тыс. — минимального уровня за четыре месяца, а утром торговался в районе $61,9–62,1 тыс. За несколько недель криптовалюта потеряла около 20% стоимости, а от октябрьского пика падение оказалось еще глубже.

Среди причин падения — отток из американских спотовых биткоин-ETF: средства выводились семь торговых сессий подряд, а совокупный отток достиг примерно $1,9 млрд; только за одну среду инвесторы забрали более $300 млн.