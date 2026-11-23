Официальные 11-дневные каникулы с 31 декабря по 10 января называют оптимальными 37% экономически активных иркутян. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса представителей экономически активного населения. Ещё 13% хотели бы отдыхать дольше — 12–14 дней, а совсем обойтись без новогодних выходных готовы 2% респондентов.

1–3 дня достаточно 10% граждан, 4–6 дней — 13%, неделя устраивает 9%, 8–10 дней — 8%. Средняя желаемая продолжительность отдыха составила 9 дней.

Женщины чаще мужчин одобряют официальные 11 дней (42% против 32%). Мужчины же чаще выбирают отдыхать меньше — всего 1–3 дня — или, напротив, дольше, 12–14 дней. Молодёжь до 35 лет заметно чаще поддерживает 11-дневные каникулы (44%), а также возможность отдыхать ещё дольше (17%); среди старших поколений подобного мнения придерживаются 32–35% и 9–10% соответственно.

Граждане 45+ в целом хотели бы сократить каникулы: за 1–3 дня среди них проголосовали 12% (9% среди тех, кто младше 45 лет), за 4–6 дней — 16% (10%). Респонденты со средним профессиональным образованием чаще поддерживают короткие каникулы в 1–3 дня, чем опрошенные с высшим, а последние чаще предпочитают 4–6 дней. Горожане с доходом от 150 тыс. рублей чаще голосуют за выходные до 3 дней (13%), чем зарабатывающие меньше (8%).