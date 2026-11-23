В новой банковской локации стало просторнее. Два банкомата в зоне круглосуточного доступа сегодня позволяют проводить стандартные банковские операции без участия специалиста.

Дизайн и организация пространства, уютные места для ожидания, общения со специалистами, электронная очередь и переговорная комната позволяют с комфортом решать финансовые вопросы — здесь доступна вся линейка банковских продуктов для частных клиентов.

«Жители Слюдянки – одни из самых активных пользователей услуг ВТБ в Иркутской области. Около 10 тысяч человек – 65% трудоспособного населения - доверили банку финансовое обслуживание. Для нас важно оправдать ожидания, предложить новое пространство в центре города, качество и комфорт, который сегодня принят нашими современными стандартами. Мы будем рады, если за финансовыми решениями или просто за чашкой кофе сюда будут приходить не только наши постоянные, но и новые клиенты», – прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка Александра Макарова.