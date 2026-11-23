Иркутская область расположилась на 32-м месте в рейтинге РИА Новости по соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг с показателем 2,54.

Среднедушевые доходы во II квартале 2026 года в Приангарье составили 63,7 тыс. рублей в месяц, динамика реальных денежных доходов относительно II квартала 2025-го — 101,1%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (6,28; 192,2 тыс. рублей; 100,1%). Второе место занимает Чукотский автономный округ (5,48; 251,9 тыс. рублей; 118,6%), третье — Ненецкий автономный округ (5,42; 165,8 тыс. рублей; 101,2%), четвёртое — Магаданская область (4,47; 159,6 тыс. рублей; 108,9%), пятое — Москва (4,03; 161,2 тыс. рублей; 103,7%).

Выше Иркутской области среди сибирских регионов оказались Красноярский край (25-е место; 2,64; 73,8 тыс. рублей; 106,7%) и Новосибирская область (26-е; 2,63; 71,2 тыс. рублей; 103,7%), ниже — Республика Бурятия (63-е; 2,21; 60,3 тыс. рублей; 104,3%).

Замыкают список Республика Алтай (81-е; 1,81; 51,3 тыс. рублей; 109,9%), Ставропольский край (82-е; 1,67; 43,8 тыс. рублей; 100,8%), Республика Тыва (83-е; 1,53; 38,1 тыс. рублей; 104,0%), Карачаево-Черкесская Республика (84-е; 1,47; 35,2 тыс. рублей; 102,5%) и Республика Ингушетия (85-е; 1,21; 29,1 тыс. рублей; 105,9%).

В целом по России показатель составляет 2,87 при среднедушевых доходах 76,7 тыс. рублей в месяц и динамике 101,1%.