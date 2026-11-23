Проект комплексной модернизации «Горзеленхоза» Иркутск представил как успешную практику на форуме-выставке «Большие решения малой Родины», прошедшей 21–22 ноября в Москве. В мероприятии участвовали 800 человек из 89 регионов России, а ключевым событием стала презентация лучших муниципальных практик со всей страны. Иркутская практика — обновление старого муниципального тепличного комплекса.

Команда проекта провела аудит, разработала меры по оптимизации процессов и привлекла финансирование: 51,5 млн рублей — из городского бюджета и 66,1 млн рублей — внебюджетных средств.

В результате внедрения современных технологий уровень брака снизился на 50%, энергозатраты — на 25%, использование инсектицидов и фунгицидов — на 83%, а отчисления от чистой прибыли предприятия в местный бюджет превысили 19 млн рублей. Ещё в 2022 году «Горзеленхоз» считался убыточным.

— Благодаря консолидированной позиции администрации и депутатов городской Думы и усилиям коллектива мы не только сохранили предприятие, но и вывели его на совершенно другой уровень. Сегодня объём производства тюльпанов вырос в 18 раз: вместо 50 тысяч штук в этом году к Международному женскому дню вырастили миллион цветов — абсолютный рекорд всех лет. Кроме этого, впервые начали выращивать пионы, гладиолусы-гиганты, увеличили объёмы выпуска роз. В планах — выйти на новый уровень производства овощных культур, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Форум-выставка «Большие решения малой Родины» проходит во второй раз. Его задача — тиражирование лучших управленческих практик для повышения качества жизни граждан. В прошлом году Иркутск представлял на выставке опыт успешной модернизации канализационно-очистных сооружений правого берега Ангары.