Сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков в своём Telegram-канале назвал тренды российского авторынка на 2027 год, взяв за основу идею The Economist. Он подчеркнул, что это не официальная позиция АВТОСТАТ, а его личные размышления, опирающиеся на ежедневно анализируемый массив информации.

— Конец ноября — самое подходящее время, чтобы предсказывать на следующий 2027 год. Через год (а может быть, и раньше) станет понятно, в чём окажусь прав, а где ошибаюсь, — пишет Целиков.

По его прогнозу: