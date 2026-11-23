Сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков в своём Telegram-канале назвал тренды российского авторынка на 2027 год, взяв за основу идею The Economist. Он подчеркнул, что это не официальная позиция АВТОСТАТ, а его личные размышления, опирающиеся на ежедневно анализируемый массив информации.
— Конец ноября — самое подходящее время, чтобы предсказывать на следующий 2027 год. Через год (а может быть, и раньше) станет понятно, в чём окажусь прав, а где ошибаюсь, — пишет Целиков.
По его прогнозу:
- Автопром продолжит создавать «российские» модели на основе китайских, а доля местной сборки вырастет до 65–70%.
- Марочно-модельная структура рынка начнёт сокращаться при увеличении доли лидеров, власти планомерно «дожмут» альтернативный импорт, а «киргизский» транзит потеряет смысл.
- Импорт автомобилей с пробегом пойдёт на спад, льготный утильсбор «подрежут» ещё больше.
- Продажи электромобилей и гибридов сделают небольшую паузу, после чего рост продолжится.
- Продажи новых легковых автомобилей будут колебаться в коридоре 80–120 тыс. в месяц, а год завершится в лёгком минусе (-5–7%).
- Цены продолжат расти — в годовом выражении до +10–15%, рост рынка автомобилей с пробегом «выдохнется» до минус 2–4%.
- Основным технологическим трендом 2027 года станет массовое применение ИИ во всех сферах автобизнеса, в первую очередь для «оптимизации» персонала.
- Количество дилерских центров продолжит сокращаться, несмотря на рост и разнообразие контрактов с «российско-китайскими» брендами.