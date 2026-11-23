Различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 млн россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

— Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек, — сказал Чирков.

Он уточнил, что речь идёт о получателях всех видов пенсий — по старости, инвалидности, потере кормильца, а также о социальных пенсионных выплатах.

Ранее стало известно, что отделение Социального фонда России по Иркутской области скорректирует график перечисления ежемесячной выплаты из материнского капитала и доставки пенсий в отдельных районах Приангарья — средства поступят получателям раньше привычных дат из-за совпадения установленных дней выплат с выходными.