На территории Иркутска модернизируют 18 светофорных объектов в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» госпрограммы «Развитие транспортной системы». До модернизации устройства работали по фиксированным планам, без учёта текущей транспортной ситуации; главное отличие новых светофоров — работа в режиме локального адаптивного управления.

— Светофорный объект оснащается детекторами транспортного потока и обзорными видеокамерами: оборудование в режиме реального времени измеряет интенсивность, скорость и состав потока по каждой полосе, а дорожный контроллер самостоятельно перестраивает длительность фаз, подстраиваясь под фактическую дорожную обстановку, в том числе под час пик и периоды затишья, — рассказали в комитете городского обустройства администрации Иркутска.

Модернизацию уже провели на перекрёстках Карла Либкнехта и Трилиссера, Рабочего Штаба и Шевцова, Депутатской и Зверева. На пересечении Советской и Карла Либкнехта выполнены подготовительные работы, переключение запланировано на следующей неделе в ночное время. Сегодня приступили к переустройству светофоров на перекрёстке Карла Либкнехта и Донской, завтра работы планируются на улице Старо-Кузьмихинской, напротив ресторана «Хуторок».