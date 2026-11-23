Жители Усть-Кута с 1 декабря смогут летать прямыми рейсами в Новосибирск — их открывает авиакомпания S7 Airlines. Начало выполнения рейсов обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин на XX Международном форуме и выставке «Транспорт России – 2026».

Запуск прямого сообщения стал возможен благодаря завершению первого этапа капитального ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта Усть-Кута в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта».

Напомним, что в аэропорту Усть-Кута в этом году полностью восстановлено бетонное основание полосы и уложено несколько слоёв асфальтобетонного покрытия — это позволило принимать новые типы воздушных судов, в частности Embraer 170, которые начнут обслуживать с 1 декабря. Оснащение аэропорта будет продолжено; ведётся работа по подготовке ещё одного северного аэропорта региона — Усть-Илимска, интерес к работе в котором также выражает S7 Airlines.

— В соответствии с соглашением, заключённым с Правительством Иркутской области в январе 2026 года, мы последовательно развиваем маршрутную сеть и увеличиваем пассажиропоток. Уже в 2027 году мы планируем перевезти в Иркутской области более 2,5 млн человек, — отметил Дмитрий Куделькин.