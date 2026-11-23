Координационный совет по среднему профессиональному образованию Иркутской области под председательством первого заместителя губернатора Романа Колесова рассмотрел прогноз кадровой потребности до 2032 года и проект контрольных цифр приёма на 2027–2028 учебный год. В заседании участвовали представители отраслевых министерств, ведомств и крупных предприятий-работодателей.

По данным прогноза, который министр труда и занятости региона Кирилл Клоков представил на основе Всероссийского опроса работодателей 2025 года (более 5,6 тыс. организаций Приангарья, свыше 600 тыс. работников), среднегодовая замещающая кадровая потребность составит 29,5 тыс. человек — около 3% от среднегодовой численности занятых. Половина спроса (50,7%) приходится на специалистов со средним профобразованием — 14,9 тыс. человек в год, включая 10,2 тыс. по профессиям, где возможно профессиональное обучение.

— Самое главное — правильная профориентация и маршрутизация выпускников. Приоритет при выборе кадров отдаётся специалистам с рабочими профессиями, поэтому упор в работе с молодёжью делаем на профориентационные мероприятия, — отметил Кирилл Клоков.

Замминистра образования Елена Апанович сообщила, что на 2027–2028 учебный год предусмотрено 13,7 тыс. бюджетных мест. Лидируют направления «техника и технологии наземного транспорта, кораблестроения и водного транспорта», «образование и педагогические науки», «машиностроение, технологии материалов, авиационная и ракетно-космическая техника, эксплуатация беспилотных систем».

Сейчас система СПО региона включает 79 профессиональных образовательных организаций и программы в 13 вузах; подготовка идёт по 139 специальностям и 45 профессиям, обучается около 70 тыс. человек. На совете также обсуждались взаимодействие колледжей с реальным сектором экономики, развитие целевого обучения, профориентации школьников, наставничества и содействия трудоустройству выпускников.

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