Совет директоров Ozon рекомендовал выплату дивидендов за 9 месяцев 2026 года в размере 120 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 3,3%. Собрание акционеров по этому вопросу состоится 28 декабря, отсечка для получения дивидендов — 12 января.

— Эта рекомендация соответствует дивидендной политике компании, которая предполагает выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли, — отметил аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

По его словам, аналитики подтверждают прежний таргет по акциям Ozon на уровне 4700 рублей и сохраняют рекомендацию «Держать». Текущая дивидендная выплата, как отмечается, отражает стабильность и предсказуемость финансовой политики компании, что является позитивным фактором для инвесторов наравне с сильными финансовыми показателями.