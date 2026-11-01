С Еленой Хохряковой, заместителем председателя — руководителем блока «Люди и культура» Байкальского банка Сбера мы поговорим о том, что длинный взгляд, доверие и способность договориться вместе с ИИ-помощниками превращают рядовых сотрудников — в архитекторов будущего.

Елена Анатольевна, Сбер активно развивает концепцию «человека в центре». Расскажите о ней.

— Раньше мы часто говорили о том, что сотрудники должны быть вовлечены и мотивированы. Но сегодня этого мало. Необходимо, чтобы каждый смотрел на свою работу через призму стратегии компании — человекоцентричность. Это то, что мы называем «длинным взглядом». В Байкальском банке провели наблюдение и отметили: если человек видит только свой участок работы, он может выполнять задачи идеально, но при этом минимально влиять на развитие всего банка. Поэтому мы начали учить людей смотреть на работу шире. Раньше это было сложно из-за рутины: утром у сотрудника много задач, которые необходимо решить, и стратегические вопросы откладываются на потом.

Теперь у нас есть ИИ-помощники. Например, презентацию, на которую раньше уходило полдня, теперь можно сделать за час. Освобождается время, и вот тут-то начинается самое интересное. Вместо того чтобы бежать за следующей задачей, сотрудник начинает думать: а зачем вообще эта презентация? Как она поможет клиенту? Что будет дальше после сделки? Он учится смотреть вперед, а не просто закрывать задачу.

Вы сейчас сказали, цифровые технологии освобождают от рутины. Не вызывает ли это у человека страх потерять контроль над процессом?

— Напротив, именно здесь рождается доверие. Когда коллега поручает рутину ИИ-помощнику, чтобы самому заняться творчеством, он вызывает еще большее уважение. И, кстати, мы перестали бояться ошибок, в том числе и потому, что теперь они стоят дешевле. ИИ-агент помогает быстро проверить гипотезу, а не тратить неделю, как это было еще недавно.

Представьте ситуацию: клиент просит нестандартное решение. Раньше мы бы созвали пять совещаний, написали кучу писем и согласований. Сейчас сотрудник пишет промт ИИ-агенту, получает варианты решений, обсуждает их с руководителем и сразу идет к клиенту. Здесь нет страха сказать «нет», потому что мы договорились: пробовать можно и нужно. Если идея провалилась — ничего страшного, мы учимся быстрее. Вот так и растет договороспособность команды.

Я всегда говорю своим ребятам: «Вы уже не просто исполнители. Вы — супергерои с суперсилой под названием ИИ. Ваша задача — не нажимать кнопки, а ставить правильные цели этим кнопкам». Личная трансформация происходит тогда, когда человек понимает: его главная ценность — это умение мыслить, принимать решения и договариваться. Технологии лишь дают нам крылья для полета, а не заменяют нас полностью.

Елена Анатольевна, получается, что ваша задача — создать такие условия, чтобы сотрудники стали более самостоятельными и смелыми в решениях?

— Да, именно так. Мы хотим, чтобы каждый чувствовал себя архитектором своего будущего. Не просто винтиком в системе, а человеком, который меняет эту систему. Когда сотруднику говорят: «Вот твоя зона ответственности, вот твои инструменты (включая ИИ), действуй!» — это колоссальный шаг вперед. Люди перестают ждать указаний сверху. Они начинают сами предлагать идеи, которые двигают банк вперед. Это и есть наша цель — создать среду, где длинный взгляд, доверие и способность договориться становятся частью ДНК каждого сотрудника. Потому что без этих качеств даже самый крутой искусственный интеллект останется просто набором алгоритмов.

Впереди нас ждёт новый вызов — формирование агентной экономики. Нам многое придётся изобретать. Это тот случай, когда каждый сотрудник в Байкальском банке должен стать не просто рационализатором, но и изобретателем. Мы и с этим вызовом справимся, потому что умеем найти нестандартный ход.