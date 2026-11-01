Средние ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России продолжают расти, но только на длинных дистанциях. Согласно еженедельному индексу маркетплейса Финуслуги, в период с 16 по 23 ноября 2026 года доходность коротких депозитов замерла на месте, в то время как долгосрочные инструменты показали уверенный рост.

Наибольший скачок средней доходности за неделю зафиксирован по трехлетним вкладам — плюс 0,28 процентных пункта (п.п.), до 11,33%. Почти так же активно росли двухлетние депозиты (+0,24 п.п., до 11,8%). Годовые вклады прибавили 0,05 п.п. (до 12,89%). Ставки на три и шесть месяцев, а также на полтора года остались практически без изменений.

Движение средних цифр обеспечили всего два банка из топ-20. Один из них повысил доходность по всей линейке, а второй менял условия разнонаправленно. Максимальное индивидуальное повышение составило 4,6 п.п. по вкладам на два и три года, а также 0,95 п.п. по годовому депозиту. Снижение было точечным и незначительным: на 0,1 п.п. по трехлетнему вкладу и на 0,05 п.п. по полугодовому.

Средние ставки в топ-20 банков на 23 ноября 2026 года:

3 месяца — 13,77% (+0,01 п.п.);

6 месяцев — 13,27% (без изменений);

1 год — 12,89% (+0,05 п.п.);

1,5 года — 12,13% (без изменений);

2 года — 11,8% (+0,24 п.п.);

3 года — 11,33% (+0,28 п.п.).

Разрыв между экстремальными предложениями на рынке остается огромным. Максимальная ставка достигает 19% (предложение на три месяца для новых клиентов), а минимальная — всего 7% по трехлетнему вкладу.

В конце октября Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%, при этом риторика регулятора в пресс-релизе стала более жесткой. В ЦБ подчеркнули, что инфляционные ожидания остаются высокими. По оценке регулятора, устойчивый рост цен не замедляется и держится в диапазоне 5–6% в пересчете на год.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступая в Госдуме, обозначила жесткую позицию регулятора. Главный посыл: спешить со снижением ключевой ставки нельзя, иначе это спровоцирует новый виток инфляции и ударит по предприятиям.

«Нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает. Начинать всё сначала не просто не хотелось бы — это было бы непростительной ошибкой», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что быстрее снижать ставку позволит рост предложения товаров и услуг. В базовом сценарии ЦБ на 2027 год прогнозируется снижение ставки, но она останется двузначной.