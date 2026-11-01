С 1 декабря авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Усть-Кута в Новосибирск. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на этом развитие региональной авиации не остановится: оснащение аэропорта Усть-Кута будет продолжено, чтобы расширить географию полетов.Восстановление инфраструктуры идет и в других городах области. В частности, глава региона анонсировал подготовку аэропорта Усть-Илимска к необходимому уровню безопасности — к работе в нем также проявляет интерес S7 Airlines.

Фото авиакомпании S7 Airlines

Фото авиакомпании S7 Airlines

Параллельно с развитием региональной сети власти и бизнес решают задачи крупнейшего авиаузла Приангарья. 23 ноября состоялась встреча губернатора с генеральным директором S7 Group Дмитрием Куделькиным, президентом ГК "Фармасинтез" Викрамом Пунией и главой "Международного аэропорта Иркутск" Андреем Скубой. Ключевой темой обсуждения стала модернизация международного терминала аэропорта Иркутск.

Дмитрий Куделькин отметил, что авиакомпания последовательно наращивает маршрутную сеть и пассажиропоток. Сейчас жителям и гостям региона доступны 27 направлений по внутренним и международным линиям. На фоне растущего спроса на зарубежные поездки уже открыты рейсы в Санью (Китай), а в ближайшей перспективе планируется запуск полетов в Дананг (Вьетнам) и Улан-Батор (Монголия).

Масштабная модернизация терминала необходима, чтобы соответствовать этим амбициозным планам. По прогнозам S7, уже в 2027 году аэропорты Иркутской области должны будут обслужить более 2,5 миллионов пассажиров компании.

Отметим, по итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта Иркутска впервые превысил отметку в 4 млн человек. Однако в 2026 а зафиксировал спад: пассажиропоток за 9 месяцев снизился на 5% по сравнению с прошлым годом. Общий объем перевозок составил 2,911 млн человек против 3,078 млн человек в прошлом году. Ситуация в Иркутске полностью отражает общероссийский кризис авиаперевозок. По данным Росавиации, с мая по август 2026 года пассажиропоток по стране сократился на 7%.